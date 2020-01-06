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В США хочуть продовжити розгляд по імпічменту Трампа в найближчі дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Глава Юридичного комітету Сенату заявив у неділю, що йому хотілося б, щоб верхня палата Конгресу почала розгляд по імпічменту щодо президента Дональда Трампа в найближчі дні. На думку сенатора Ліндсі Грема, Сенат повинен піти на це, навіть якщо це буде означати зміну регламенту палати, з тим, щоб справи можна було дати хід процесу без отримання статей імпічменту від Палати представників. Про це пише УНН спираючись на Reuters та Голос Америки.

“Моя мета — почати розгляд в найближчі дні”, — заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, виступаючи в недільній програмі на телеканалі Fox News.

“Якщо ми не отримаємо статті (імпічменту) на цьому тижні, нам потрібно взяти справу в свої руки і змінити регламент, щоб ми могли почати розгляд”, — сказав він.

Контрольована демократами Палата представників в грудні проголосувала за оголошення Трампу імпічменту за зловживання повноваженнями і перешкоджання роботі Конгресу.

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Однак спікер Палати представників Ненсі Пелосі поки не направила статті імпічменту в Сенат, який буде проводити розгляд по даній справі, оскільки демократи прагнуть надати на республіканців тиск, з тим, щоб вони допустили виклик свідків.

Лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл, заявив, що, відповідно до регламенту, Сенат може почати розгляд тільки після отримання статей імпічменту від Палати представників.

Він заявив, що будь-яке рішення з приводу можливого виклику свідків може бути прийнято тільки після того, як сенатори заслухають вступні аргументи сторін та отримають можливість задати питання.

Висловивши готовність співпрацювати з Макконнеллом над зміною регламенту в разі необхідності, Грем сказав, що будь-яка затримка з розглядом позбавляє Трампа можливості заперечити на висунуті звинувачення і заважає Конгресу займатися іншими справами.

“Дії (Пелосі) завдають шкоду країні, — сказав Грем. — Вони завдають шкоди Сенату. Вони заважають нам займатися справами американського народу. Вони позбавляють президента можливості виступити в суді”.

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