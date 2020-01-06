В США хочуть продовжити розгляд по імпічменту Трампа в найближчі дні

КИЇВ. 6 січня. УНН. Глава Юридичного комітету Сенату заявив у неділю, що йому хотілося б, щоб верхня палата Конгресу почала розгляд по імпічменту щодо президента Дональда Трампа в найближчі дні. На думку сенатора Ліндсі Грема, Сенат повинен піти на це, навіть якщо це буде означати зміну регламенту палати, з тим, щоб справи можна було дати хід процесу без отримання статей імпічменту від Палати представників. Про це пише УНН спираючись на Reuters та Голос Америки.