В США хотят продолжить рассмотрение по импичменту Трампа в ближайшие дни

КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Юридического комитета Сената заявил в воскресенье, что ему хотелось бы, чтобы верхняя палата Конгресса начала разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа в ближайшие дни. По мнению сенатора Линдси Грэма, Сенат должен пойти на это, даже если это будет означать изменение регламента палаты, с тем, чтобы дела можно было дать ход процессу без получения статей импичмента от Палаты представителей. Об этом пишет УНН опираясь на Reuters и Голос Америки.