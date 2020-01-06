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В США хотят продолжить рассмотрение по импичменту Трампа в ближайшие дни

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КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Юридического комитета Сената заявил в воскресенье, что ему хотелось бы, чтобы верхняя палата Конгресса начала разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа в ближайшие дни. По мнению сенатора Линдси Грэма, Сенат должен пойти на это, даже если это будет означать изменение регламента палаты, с тем, чтобы дела можно было дать ход процессу без получения статей импичмента от Палаты представителей. Об этом пишет УНН опираясь на Reuters и Голос Америки.

“Моя цель — начать рассмотрение в ближайшие дни”, — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступая в воскресной программе на телеканале Fox News.

“Если мы не получим статьи (импичмента) на этой неделе, нам нужно взять дело в свои руки и изменить регламент, чтобы мы могли начать рассмотрение”, — сказал он.

Контролируемая демократами Палата представителей в декабре проголосовала за объявление Трампу импичмента за злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

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Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат, будет проводить разбирательство по данному делу, поскольку демократы стремятся предоставить на республиканцев давление, с тем, чтобы они допустили вызов свидетелей.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что, согласно регламенту, Сенат может начать рассмотрение только после получения статей импичмента от Палаты представителей.

Он заявил, что любое решение по поводу возможного вызова свидетелей может быть принято только после того, как сенаторы заслушают вступительные аргументы сторон и получат возможность задать вопросы.

Выразив готовность сотрудничать с Макконнеллом над изменением регламента в случае необходимости, Грэм сказал, что любая задержка с рассмотрением лишает Трампа возможности возразить на выдвинутые обвинения и мешает Конгресса заниматься другими делами.

“Действия (Пелоси) наносят вред стране, — сказал Грэм. — Они наносят ущерб Сената. Они мешают нам заниматься делами американского народа. Они лишают президента возможности выступить в суде”.

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