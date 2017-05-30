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В США 10 міст закликають Конгрес розпочати процедуру імпічменту Д.Трампа

Київ • УНН

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КиЇВ. 30 травня. УНН. Влада десяти міст США закликала Конгрес розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа, повідомляє УНН з посиланням на  Politico.

В США 10 міст закликають Конгрес розпочати процедуру імпічменту Д.Трампа

Місто Бруклін у штаті Массачусетс наразі є десятим американським містом, яке прийняло резолюцію про необхідність імпічменту.

“Трамп — расист, ксенофоб і шовініст, і він проводить політику, відповідну своїм переконанням”, — заявив представник міської ради Чикаго Амейа Павар, який ініціював розгляд резолюції в міському парламенті.

Міста Кембридж, Амхерст, Пелхем і Леверетт в цьому ж штаті також внесли відповідну пропозицію. У місті Ньютон таке рішення поки що розглядається.

Ще одним центром ініціативи про імпічмент став штат Каліфорнія — Лос-Анджелес, Річмонд, Адамед і Берклі.

 

 

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