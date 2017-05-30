В США 10 городов призывают Конгресс начать процедуру импичмента Д.Трампа
Киев • УНН
Киев. 30 мая. УНН. Власти десяти городов США призвала Конгресс начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, сообщает УНН со сслылкой на Politico.
Город Бруклин в штате Массачусетс на данный момент является десятым американским городом, принявшим резолюцию о необходимости импичмента.
“Трамп — расист, ксенофоб и шовинист, и он проводит политику, соответствующую своим убеждениям”, — заявил представитель городского совета Чикаго Амейа Павар, инициировавший рассмотрение резолюции в городском парламенте.
Города Кембридж, Амхерст, Пелхэм и Леверетт в этом же штате также внесли соответствующее предложение. В городе Ньютон такое решение пока рассматривается.
Еще одним центром инициативы об импичменте стал штат Калифорния — Лос-Анджелес, Ричмонд, Адамед и Беркли.