В штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На ділянці розведення № 1 узгодили дату розбирання тимчасового мостового переходу, а біля Петрівського та Богданівки вилучили 4 вибухонебезпечних предмети. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ООС.
Так, на ділянці розведення № 1 (Станиця Луганська), попередньо узгоджено дату розбирання тимчасового мостового переходу — на початок грудня. На КПВВ та біля мосту, працюють співробітники Червоного Хреста щодо надання допомоги населенню. ДСНС України провело технічне обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту.
На ділянці розведення № 2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, розпочалась верифікація СММ ОБСЄ результатів виконаних зобов’язань з розведення сил та засобів. Загалом, співробітниками ДСНС України обстежено 43,52 гектара території, вилучено 79 вибухонебезпечних предметів, демонтовано 6 бліндажів та 3 допоміжні споруди.
На ділянці розведення № 3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, силами та засобами ДСНС України проведено розбирання 2 допоміжних споруд. Вилучено 4 вибухонебезпечних предмета.
Нагадаємо, на ділянці розведення № 3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, демонтували фортифікаційні споруди та інших об’єктів військового призначення.