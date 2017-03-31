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В штаб квартирі НАТО розпочалося засідання Україна-НАТО

В штаб квартирі НАТО розпочалося засідання Україна-НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В штаб квартирі НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО розпочалося засідання комісії Україна-НАТО. Про це перед початком засідання заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.

"Дії Росії продовжують загрожувати суверенітету та територіальній цілісності України. Всі члени НАТО говорять одностайно – ми не визнаємо незаконну анексію Криму Росією. Нас турбує обмежений прогрес у виконанні Мінських угод для досягнення мирного рішення конфлікту у східному регіоні України. На жаль, з часів нашої останньої зустрічі у грудні, ситуація і східній Україні погіршилась", - заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що сьогодні у ході засідання буде обговорено процес в українських реформах, а також буде наголошено на практичній та політичній підтримці України.

Як повідомляв УНН, 31 березня Генеральний секретар НАТО Й.Столтенберг заявив, що проведення сьогоднішнього засідання комісії НАТО – Україна є потужним сигналом про відданість альянсу Україні.

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