В штаб квартирі НАТО розпочалося засідання Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В штаб квартирі НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО розпочалося засідання комісії Україна-НАТО. Про це перед початком засідання заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.
"Дії Росії продовжують загрожувати суверенітету та територіальній цілісності України. Всі члени НАТО говорять одностайно – ми не визнаємо незаконну анексію Криму Росією. Нас турбує обмежений прогрес у виконанні Мінських угод для досягнення мирного рішення конфлікту у східному регіоні України. На жаль, з часів нашої останньої зустрічі у грудні, ситуація і східній Україні погіршилась", - заявив генсек НАТО.
Він зазначив, що сьогодні у ході засідання буде обговорено процес в українських реформах, а також буде наголошено на практичній та політичній підтримці України.
Як повідомляв УНН, 31 березня Генеральний секретар НАТО Й.Столтенберг заявив, що проведення сьогоднішнього засідання комісії НАТО – Україна є потужним сигналом про відданість альянсу Україні.