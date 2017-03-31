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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174044 просмотра

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11 марта, 14:39 • 127635 просмотра

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11 марта, 14:12 • 123472 просмотра

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В штаб квартире НАТО началось заседание Украина-НАТО

В штаб квартире НАТО началось заседание Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 13247 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В штаб квартире НАТО в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО началось заседание комиссии Украина-НАТО. Об этом перед началом заседания заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

"Действия России продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины. Все члены НАТО говорят единодушно - мы не признаем незаконную аннексию Крыма Россией. Нас беспокоит ограниченный прогресс в выполнении минских соглашений для достижения мирного решения конфликта в восточном регионе Украины. К сожалению, со времен нашей последней встречи в декабре, ситуация в восточной Украине ухудшилась", - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что сегодня в ходе заседания будет обсужден процесс в украинских реформах, а также будет обсуждена практическая и политическая поддержке Украины.

Как сообщал УНН, 31 марта Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг заявил, что проведение сегодняшнего заседания комиссии НАТО - Украина является мощным сигналом о преданности альянса Украины.

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