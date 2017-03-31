В штаб квартире НАТО началось заседание Украина-НАТО

"Действия России продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины. Все члены НАТО говорят единодушно - мы не признаем незаконную аннексию Крыма Россией. Нас беспокоит ограниченный прогресс в выполнении минских соглашений для достижения мирного решения конфликта в восточном регионе Украины. К сожалению, со времен нашей последней встречи в декабре, ситуация в восточной Украине ухудшилась", - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что сегодня в ходе заседания будет обсужден процесс в украинских реформах, а также будет обсуждена практическая и политическая поддержке Украины.

Как сообщал УНН, 31 марта Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг заявил, что проведение сегодняшнего заседания комиссии НАТО - Украина является мощным сигналом о преданности альянса Украины.