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В школах з викладанням мовою нацменшин збільшать кількість годин української

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Школи із викладанням мовою нацменшин існуватимуть відповідно до Конституції, однак кількість годин на вивчення української збільшиться. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.

В школах з викладанням мовою нацменшин збільшать кількість годин української

Для Міністерства освіти і науки важливо збільшити кількість годин на вивчення української мови у школах із мовою викладання національних меншин, оскільки від цього залежить забезпечення права дітей на отримання вищої освіти в Україні. На цьому наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з Посолом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Неделчевом Мінчевом сьогодні, 9 лютого, у приміщенні МОН.

“Зараз в Україні найбільш демократичне ставлення до організації навчання мовами нацменшин у Європі. В результаті ми отримали ситуацію, коли учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати до вищих навчальних закладів України, адже успішні результати ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою вимогою для вступу”, — зазначила Міністр.

Шкіл із болгарською мовою викладання, за словами Л.Гриневич, нововведення майже не торкнеться, адже в більшості з них навчання здійснюється за спеціальними навчальними планами, які були затверджені Міністерством на прохання болгарської меншини. Зокрема, там вже збільшено обсяг та змінено підходи до викладання української мови.

Як повідомляв УНН, Кабмін оновив перелік галузей знань і спеціальностей у вишах.

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