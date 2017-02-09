В школах з викладанням мовою нацменшин збільшать кількість годин української
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Школи із викладанням мовою нацменшин існуватимуть відповідно до Конституції, однак кількість годин на вивчення української збільшиться. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.
Для Міністерства освіти і науки важливо збільшити кількість годин на вивчення української мови у школах із мовою викладання національних меншин, оскільки від цього залежить забезпечення права дітей на отримання вищої освіти в Україні. На цьому наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з Посолом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Неделчевом Мінчевом сьогодні, 9 лютого, у приміщенні МОН.
“Зараз в Україні найбільш демократичне ставлення до організації навчання мовами нацменшин у Європі. В результаті ми отримали ситуацію, коли учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати до вищих навчальних закладів України, адже успішні результати ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою вимогою для вступу”, — зазначила Міністр.
Шкіл із болгарською мовою викладання, за словами Л.Гриневич, нововведення майже не торкнеться, адже в більшості з них навчання здійснюється за спеціальними навчальними планами, які були затверджені Міністерством на прохання болгарської меншини. Зокрема, там вже збільшено обсяг та змінено підходи до викладання української мови.
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