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В школах с преподаванием на языке нацменьшинств увеличат количество часов украинского

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Школы с преподаванием на языке нацменьшинств будут существовать в соответствии с Конституцией, однако количество часов на изучение украинского увеличится. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.

В школах с преподаванием на языке нацменьшинств увеличат количество часов украинского

Для Министерства образования и науки важно увеличить количество часов на изучение украинского языка в школах с языком преподавания национальных меньшинств, поскольку от этого зависит обеспечение права детей на получение высшего образования в Украине. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с Послом Республики Болгария в Украине Красимиром Неделчевом Минчевом сегодня, 9 февраля, в помещении МОН.

"Сейчас в Украине наиболее демократичное отношение к организации обучения на языках нацменьшинств в Европе. В результате мы получили ситуацию, когда ученики этих школ не знают украинского языка, не могут вступать в высшие учебные заведения Украины, ведь успешные результаты ВНО по украинскому языку и литературе являются обязательным требованием для вступления", - отметила министр.

Школ с болгарским языком преподавания, по словам Л.Гриневич, нововведение почти не коснется, ведь у большинства из них обучение осуществляется по специальным учебным планам, которые были утверждены Министерством по просьбе болгарского меньшинства. В частности, там уже увеличен объем и изменены подходы к преподаванию украинского языка.

Как сообщал УНН, Кабмин обновил перечень областей знаний и специальностей в вузах.

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