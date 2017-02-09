В школах с преподаванием на языке нацменьшинств увеличат количество часов украинского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Школы с преподаванием на языке нацменьшинств будут существовать в соответствии с Конституцией, однако количество часов на изучение украинского увеличится. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.
Для Министерства образования и науки важно увеличить количество часов на изучение украинского языка в школах с языком преподавания национальных меньшинств, поскольку от этого зависит обеспечение права детей на получение высшего образования в Украине. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с Послом Республики Болгария в Украине Красимиром Неделчевом Минчевом сегодня, 9 февраля, в помещении МОН.
"Сейчас в Украине наиболее демократичное отношение к организации обучения на языках нацменьшинств в Европе. В результате мы получили ситуацию, когда ученики этих школ не знают украинского языка, не могут вступать в высшие учебные заведения Украины, ведь успешные результаты ВНО по украинскому языку и литературе являются обязательным требованием для вступления", - отметила министр.
Школ с болгарским языком преподавания, по словам Л.Гриневич, нововведение почти не коснется, ведь у большинства из них обучение осуществляется по специальным учебным планам, которые были утверждены Министерством по просьбе болгарского меньшинства. В частности, там уже увеличен объем и изменены подходы к преподаванию украинского языка.
Как сообщал УНН, Кабмин обновил перечень областей знаний и специальностей в вузах.