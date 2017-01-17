В.Сердюк: знущання МОЗу над хворими і медиками потрібно припинити

“Зараз дійсно у нас вмирають люди через фізичну недоступність ліків. Держкомстат говорить про те, що 20% пацієнтів взагалі не ходять до лікарів, тому що у них банально не має грошей для того, щоб купити їх. Ми із своєї кишені витрачаємо 90% всіх ліків самі. І ті нещасні 10%, які держава з великої ласки хоче нам дати, і то ми отримуємо аж через рік”, — сказав він.

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В.Сердюк також наголосив на тому, що сьогодні в Україні катастрофічна ситуація, як із медичним обладнанням у лікарнях, так і з персоналом.

“Екстрена допомога — стан наших реанімаційних відділень. Це дійсно катастрофа. Один дихальний апарат на двох. Уявляєте собі? Не вистачає 200 тисяч медичних сестер, професійність яких — це 80% успішно завершених операцій. Адже навіть найгеніальніший хірург залежить від кваліфікації медсестри на 80%. Знущання МОЗу потрібно завершувати! Ми маємо разом зібратися і добитися того, щоб медицина працювала по-людськи”, — сказав він.

Нагадаємо, за словами відомого кардіохірурга Б.Тодурова, заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях.