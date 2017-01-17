В.Сердюк: издевательства Минздрава над больными и медиками нужно прекратить
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На сегодня, по данным Государственной службы статистики, около 20% заболевших украинцев не идут к врачам. Причина - нехватка средств, ведь до 90% всех лекарств каждый гражданин Украины покупает самостоятельно. Об этом во время пресс-конференции сказал Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передает корреспондент УНН.
"Сейчас действительно у нас умирают люди из-за физической недоступности лекарств. Госкомстат говорит о том, что 20% пациентов вообще не ходят к врачам, потому что у них банально нет денег для того, чтобы купить их. Мы из своего кармана тратим 90% всех лекарств сами. И те несчастные 10%, которые государство от великой милости хочет нам дать, и то мы получаем только через год", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медицинскую отрасль должна возглавлять не волонтер, а профессионал
В.Сердюк также отметил, что сегодня в Украине катастрофическая ситуация, как с медицинским оборудованием в больницах, так и с персоналом.
"Экстренная помощь - состояние наших реанимационных отделений. Это действительно катастрофа. Один дыхательный аппарат на двоих. Представляете себе? Не хватает 200 тыс. медицинских сестер, профессионализм которых - это 80% успешно завершенных операций. Ведь даже самый гениальный хирург зависит от квалификации медсестры на 80%. Издевательства Минздрава нужно завершать! Мы должны вместе собраться и добиться того, чтобы медицина работала по-человечески", - сказал он.
Напомним, по словам известного кардиохирурга Б.Тодурова, заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.