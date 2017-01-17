В.Сердюк: издевательства Минздрава над больными и медиками нужно прекратить

КИЕВ. 17 января. УНН. На сегодня, по данным Государственной службы статистики, около 20% заболевших украинцев не идут к врачам. Причина - нехватка средств, ведь до 90% всех лекарств каждый гражданин Украины покупает самостоятельно. Об этом во время пресс-конференции сказал Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передает корреспондент УНН.