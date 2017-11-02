В СБУ є відеодокзи того, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера"

"На сьогоднішній день у нас (СБУ - ред.) є вже відео участі найманців "Вагнера" в боях під Луганськом, захопленні Луганського аеропорту", - сказав І.Гуськов.

За його словами, на цьому відео боєць групи "Вагнера" ​​зізнається, що саме це угруповання брало участь у захопленні аеропорту.

Також керівник апарату глави СБУ додав, що бійці приватної військової кампанії "Вагнера" ​​- це професійні спецназівці.