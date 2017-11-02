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В СБУ є відеодокзи того, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера"

В СБУ є відеодокзи того, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера"

Київ • УНН

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​​КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Службі безпеки України є відео, які доводять, що в захопленні Луганського аеропорту брали участь бійці приватної військової кампанії "Вагнера". Про це на брифінгу заявив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день у нас (СБУ - ред.) є вже відео участі найманців "Вагнера" в боях під Луганськом, захопленні Луганського аеропорту", - сказав І.Гуськов.

За його словами, на цьому відео боєць групи "Вагнера" ​​зізнається, що саме це угруповання брало участь у захопленні аеропорту.

Також керівник апарату глави СБУ додав, що бійці приватної військової кампанії "Вагнера" ​​- це професійні спецназівці.

Українські Національні Новини

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