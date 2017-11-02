В СБУ є відеодокзи того, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Службі безпеки України є відео, які доводять, що в захопленні Луганського аеропорту брали участь бійці приватної військової кампанії "Вагнера". Про це на брифінгу заявив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день у нас (СБУ - ред.) є вже відео участі найманців "Вагнера" в боях під Луганськом, захопленні Луганського аеропорту", - сказав І.Гуськов.
За його словами, на цьому відео боєць групи "Вагнера" зізнається, що саме це угруповання брало участь у захопленні аеропорту.
Також керівник апарату глави СБУ додав, що бійці приватної військової кампанії "Вагнера" - це професійні спецназівці.