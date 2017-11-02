В СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера"

"На сегодняшний день у нас (СБУ – ред.) есть уже видео участия наемников "Вагнера" в боях под Луганском, захвате Луганского аэропорта", - сказал И.Гуськов.

По его словам, на этой видеозаписи боец группы "Вагнера" признается, что именно эта группировка участвовала в захвате аэропорта.

Также он добавил, что бойцы частной военной кампании "Вагнера" – это профессиональные спецназовцы.