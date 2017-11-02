В СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3818 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65692 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133549 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108746 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111151 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101602 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106136 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102860 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147932 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера"

В СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера"

Киев  •  УНН

 • 14630 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Службе безопасности Украины есть видео, доказывающее, что в захвате Луганского аэропорта участвовали бойцы частной военной кампании "Вагнера". Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день у нас (СБУ – ред.) есть уже видео участия наемников "Вагнера" в боях под Луганском, захвате Луганского аэропорта", - сказал И.Гуськов.

По его словам, на этой видеозаписи боец группы "Вагнера" признается, что именно эта группировка участвовала в захвате аэропорта.

Также он добавил, что бойцы частной военной кампании "Вагнера" – это профессиональные спецназовцы.

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