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В СБУ розповіли, чого хочуть досягнути в ході реформування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Масштабна реформа Служби безпеки України направлена на відмові від невластивих їй функцій, розширення контр розвідувального вектору, демілітаризацію і підвищення рівня зарплат працівників. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

В СБУ розповіли, чого хочуть досягнути в ході реформування

Як повідомили у відомстві, результатом комплексної реформи СБУ за пріоритетними напрямками стануть: відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України; розширення контррозвідувального вектору роботи СБ України та ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці; впровадження гнучкої структури служби; скорочення та перезавантаження кадрового складу служби; демілітаризація, підвищення рівня заробітної плати працівників служби.

Також серед задач реформи стоять деполітизація керівної вертикалі СБ України та призначення голови СБ України на строк, що не збігається зі строком каденції Президента України; вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами; формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби, що слугуватиме запорукою дотримання Службою безпеки прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, зокрема, унеможливлюватиме тиск на бізнес.

При цьому в пресцентрі відомства уточнили, що Колегія СБ України підтримала концепт нової редакції Закону “Про Службу безпеки України" і вчора, 30 вересня, основні положення законопроекту були презентовані на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Найближчим часом проект нової редакції Закону України “Про Службу безпеки України” буде презентовано міжнародним партнерам і подано Президенту України.

Наразі СБУ у межах існуючих повноважень вже розпочала реформування відомства. Зокрема, завершився перший етап функціонального обстеження існуючої структури Служби безпеки, результати якого стануть основою детального плану послідовних управлінських рішень в контексті реформування.

Нагадаємо, створена нещодавно робоча група готує загальну концепцію реформування Служби безпеки України, яка ляже в основу майбутнього законопроекту, який Президент внесе до Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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