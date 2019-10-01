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В СБУ рассказали, чего хотят достичь в ходе реформирования

Киев • УНН

 • 12230 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Масштабная реформа Службы безопасности Украины направлена на отказ от несвойственных ей функций, расширение контрразведывательного вектора, демилитаризации и уровня зарплат работников. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

В СБУ рассказали, чего хотят достичь в ходе реформирования

Как сообщили в ведомстве, результатом комплексной реформы СБУ по приоритетным направлениям станут: отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины; расширение контрразведывательного вектора работы СБ Украины и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности; внедрение гибкой структуры службы; сокращение и перезагрузка кадрового состава службы; демилитаризация, повышение уровня заработной платы работников службы.

Также среди задач реформы стоят деполитизация руководящей вертикали СБ Украины и назначении главы СБ Украины на срок, который не совпадает со сроком каденции Президента Украины; совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами; формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, который послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

При этом в пресс-центре ведомства уточнили, что Коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины" и вчера, 30 сентября, основные положения законопроекта были представлены на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В ближайшее время проект новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и представлен Президенту Украины.

Сейчас СБУ в рамках существующих полномочий уже начала реформирования ведомства. В частности, завершился первый этап функционального обследования существующей структуры Службы безопасности, результаты которого станут основой детального плана последовательных управленческих решений в контексте реформирования.

Напомним, созданная недавно рабочая группа готовит общую концепцию реформирования Службы безопасности Украины, которая ляжет в основу будущего законопроекта, который Президент внесет в Верховную Раду.

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