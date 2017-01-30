В СБУ прокоментували блокування руху залізничного транспорту до та з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній “зацікавленості” торгівлі з “ДНР/ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
“Останнім часом деякі політики, прикриваючись патріотичними гаслами „зупинки торгівлі з окупантами“, яка нібито „кришується“ СБУ, пропагуючи введення режиму „економічної блокади“, організували блокування руху залізничного транспорту до та з окремих районів Донецької та Луганської областей”, — йдеться в повідомленні.
Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній “зацікавленості” торгівлі з “ДНР/ЛНР”. Служба засуджує “популістські” дії окремих політиків, які ґрунтуються на введені в оману і маніпулюванні свідомістю громадян.
В СБУ зазначають, що ст. 12, 14 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” регламентує, що переміщення товарів з/на неконтрольовані території здійснюються виключно залізничним транспортом через визначені контрольні пункти в’їзду-виїзду. Надання відповідних дозволів суб’єктам господарювання здійснюється Координаційним центром, до складу якого входять представники багатьох відомств, у тому числі СБУ, після відповідного подання до Державної фіскальної служби України.
Дозвіл надається за умови сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету України, при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до фінансування терористичної діяльності. Підприємці мають бути зареєстровані для податкового обліку на контрольованій Україною території, соціально та експортно орієнтованими, мати єдиний цикл виробництва на неконтрольованій та контрольованій українською владою територіях та здійснювати розрахунки з використанням виключно банківської системи України.
У відомстві також підкреслили, що товари, поставки яких нібито блокують окремі політики, є забороненими до переміщення через лінію розмежування. Деякі з них можуть постачатися виключно у вигляді гуманітарних вантажів.
Крім того, в СБУ зауважили, що заходи з блокування руху залізничного транспорту активістами мають ознаки протиправної діяльності, створюють передумови до зриву стабільного функціонування енергосистеми України, завдають прямі збитки державі, призведуть до збільшення кількості громадян, які після втрати ними робочих місць, будуть змушені вступити до лав незаконних збройних формувань та негативно впливають на процес звільнення заручників.