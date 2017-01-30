В СБУ прокомментировали блокировки движения железнодорожного транспорта до и из Донбасса

ukru
19:49 • 44885 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 108965 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110172 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108042 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 133952 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112790 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120105 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 32739 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107645 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107207 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 53663 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 97665 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 44885 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 108965 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 97665 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107207 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 133952 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136905 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145106 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150032 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148545 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151942 просмотра
Актуальное
В СБУ прокомментировали блокировки движения железнодорожного транспорта до и из Донбасса

В СБУ прокомментировали блокировки движения железнодорожного транспорта до и из Донбасса

Киев • УНН

 • 9411 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" торговли с "ДНР / ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"В последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами" остановки торговли с оккупантами ", что якобы" крышуется "СБУ, пропагандируя введение режима" экономической блокады ", организовали блокирование движения железнодорожного транспорта до и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" торговли с "ДНР / ЛНР". Служба осуждает "популистские" действия отдельных политиков, которые основываются на введении в заблуждение и манипулировании сознанием граждан.

В СБУ отмечают, что ст. 12, 14 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" регламентирует, что перемещение товаров с / на неконтролируемые территории осуществляются исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда. Предоставление соответствующих разрешений субъектам хозяйствования осуществляется Координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальной службы Украины.

Разрешение предоставляется при условии уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины, при наличии полной информации о прозрачности такого процесса и непричастности к финансированию террористической деятельности. Предприниматели должны быть зарегистрированы для налогового учета на контролируемой Украине территории, социально и экспортно ориентированными, иметь единый цикл производства на неконтролируемой и контролируемой украинскими властями территориях и осуществлять расчеты с использованием исключительно банковской системы Украины.

В ведомстве также подчеркнули, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, запрещены к перемещению через линию разграничения. Некоторые из них могут поставляться исключительно в виде гуманитарных грузов.

Кроме того, в СБУ отметили, что мероприятия по блокированию движения железнодорожного транспорта активистами имеют признаки противоправной деятельности, создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины, наносят прямой ущерб государству, приведут к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест, будут вынуждены вступить в ряды незаконных вооруженных формирований и негативно влияют на процесс освобождения заложников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы