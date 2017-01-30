В СБУ прокомментировали блокировки движения железнодорожного транспорта до и из Донбасса

"В последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами" остановки торговли с оккупантами ", что якобы" крышуется "СБУ, пропагандируя введение режима" экономической блокады ", организовали блокирование движения железнодорожного транспорта до и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" торговли с "ДНР / ЛНР". Служба осуждает "популистские" действия отдельных политиков, которые основываются на введении в заблуждение и манипулировании сознанием граждан.

В СБУ отмечают, что ст. 12, 14 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" регламентирует, что перемещение товаров с / на неконтролируемые территории осуществляются исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда. Предоставление соответствующих разрешений субъектам хозяйствования осуществляется Координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальной службы Украины.

Разрешение предоставляется при условии уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины, при наличии полной информации о прозрачности такого процесса и непричастности к финансированию террористической деятельности. Предприниматели должны быть зарегистрированы для налогового учета на контролируемой Украине территории, социально и экспортно ориентированными, иметь единый цикл производства на неконтролируемой и контролируемой украинскими властями территориях и осуществлять расчеты с использованием исключительно банковской системы Украины.

В ведомстве также подчеркнули, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, запрещены к перемещению через линию разграничения. Некоторые из них могут поставляться исключительно в виде гуманитарных грузов.

Кроме того, в СБУ отметили, что мероприятия по блокированию движения железнодорожного транспорта активистами имеют признаки противоправной деятельности, создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины, наносят прямой ущерб государству, приведут к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест, будут вынуждены вступить в ряды незаконных вооруженных формирований и негативно влияют на процесс освобождения заложников.