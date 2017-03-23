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В Росії запропонували не пускати українську збірну на ЧС по футболу в 2018 році

Київ • УНН

 • 18407 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. В Росії припустили, що можуть придумати приводи для того, щоб не пустити українську збірну по футболі на Чемпіонат світу по футболу в 2018, що проходитиме в РФ. Про це заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Це безпрецедентне рішення, яке викликає, м'яко кажучи, здивування. Може, взагалі не можна довіряти Україні проведення таких заходів, якщо вона не гарантує вільний в'їзд всіх учасників? Напевно, на майбутнє треба мати це на увазі. Уявіть: ЧС з футболу 2018 року, і ми забороняємо в'їзд провідним гравцям збірної України, приводів можна знайти масу. Уявляєте, який галас піднявся б ", - сказав В.Джабаров.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

Як повідомляв УНН, перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров заявив 22 березня, що якщо організатори "Євробачення-2017" не доб'ються дозволу України на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової для участі в конкурсі, Росія заявить про необхідність перенесення заходу в іншу країну.

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