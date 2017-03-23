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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России предложили не пускать украинскую сборную на ЧМ по футболу в 2018 году

В России предложили не пускать украинскую сборную на ЧМ по футболу в 2018 году

Киев • УНН

 • 18405 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В России предположили, что могут придумать поводы для того, чтобы не пустить украинскую сборную на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, недоумение. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников? Наверное, на будущее надо иметь это в виду. Представьте ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, поводов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы", - сказал В.Джабаров.

Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил 22 марта, что если организаторы "Евровидения-2017" не добьются разрешения Украины на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой для участия в конкурсе, Россия заявит о необходимости переноса мероприятия в другую страну.

Украинские Национальные Новости

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