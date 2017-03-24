В Росії загорівся пороховий завод
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Росії, пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на Казанський пороховий завод після повідомлення про загорання, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Повідомлення про пожежу на заводі надійшло в 20.27 мск. Відправлено підрозділу по третьому номеру складності з чотирьох", - сказав співрозмовник республіканського МНС.
Пожежа охопила 200 квадратних метрів, інформація про потерпілих уточнюється.
Як повідомляв УНН, на російському заводі, який випускає ЗРК "Бук", стався обвал, четверо загиблих.