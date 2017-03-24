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11 марта, 14:39 • 144025 просмотра

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11 марта, 13:46 • 122009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России загорелся пороховой завод

В России загорелся пороховой завод

Киев • УНН

 • 16202 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В России пожарно-спасательные подразделения выехали на Казанский пороховой завод после сообщения о возгорании, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех", - сказал собеседник республиканского МЧС.

Пожар охватил 200 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал УНН, на российском заводе, который выпускает ЗРК "Бук", произошел обвал, четверо погибших.

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