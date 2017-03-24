В России загорелся пороховой завод
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В России пожарно-спасательные подразделения выехали на Казанский пороховой завод после сообщения о возгорании, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех", - сказал собеседник республиканского МЧС.
Пожар охватил 200 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется.
Как сообщал УНН, на российском заводе, который выпускает ЗРК "Бук", произошел обвал, четверо погибших.