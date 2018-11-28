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В Росії загорівся криголам "Віктор Черномирдін"

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вчора у ночі, у Санкт-Петербурзі на Адміралтейських верфях спалахнула сильна пожежа на споруджуваному криголамі "Віктор Черномирдін". Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Площа пожежі, за попередніми даними, становить 300 кв. м”, — йдеться у повідомленні видання.

Пожежі був привласнено третій номер складності. Працівники зняли на камеру початок пожежі на судні. На відео можна спостерігати стовп чорного диму, що піднімається з судна.

В результаті надзвичайної події постраждали дві людини.

“Постраждалих двоє. Один з них — працівник підприємства „Адміралтейські верфі“, на території якої горить криголам”, — дають коментар виданню.

Одного з потерпілих доставлено в лікарню швидкої допомоги з опіками рук. Другий потерпілий від госпіталізації відмовився.

Пожежею були пошкоджені кабелі, різне технічне обладнання та обшивка судна. У виданні додають, що хіміко-радіометрична експертиза не виявила небезпечних речовин у повітрі.

Будівництво криголама почалося восени 2012 року. Здати судно планували до кінця цього року, після чого навесні криголам “Віктор Черномирдін” повинен був вирушити на випробування.

Як повідомляв УНН, російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов” увійшов  до рейтингу найгірших авіаносців і вертолітоносців світу за версією видання Business Insider. Корабель посів друге місце, поступившись китайському авіаносцю “Ляонін”, який є модернізованою версією радянського авіаносного крейсера “Варяг”.

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