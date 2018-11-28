В России загорелся ледокол "Виктор Черномырдин"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вчера ночью в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях вспыхнул сильный пожар на строящемся ледоколе “Виктор Черномырдин”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 300 кв. м”, — говорится в сообщении издания.
Пожару был присвоен третий номер сложности. Работники сняли на камеру начало пожара на судне. На видео можно наблюдать столб черного дыма, поднимающийся с судна.
В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека.
“Пострадавших двое. Один из них — работник предприятия „Адмиралтейские верфи“, на территории которого горит ледокол”, — дают комментарий изданию.
Один из пострадавших доставлен в больницу скорой помощи с ожогами рук. Второй пострадавший от госпитализации отказался.
Пожаром были повреждены кабели, различное техническое оборудование и обшивка судна. В издании добавляют, что химико-радиометрическая экспертиза не обнаружила опасных веществ в воздухе.
Строительство ледокола началось осенью 2012 года. Сдать судно планировали до конца этого года, после чего весной ледокол “Виктор Черномырдин” должен был отправиться на испытания.
Как сообщал УНН, Российский авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов” вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира по версии издания Business Insider. Корабль занял второе место, уступив китайскому авианосцу “Ляонин”, который является модернизированной версией советского авианесущего крейсера “Варяг”.