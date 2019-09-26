В Росії суд відмовився арештувати поліцейського, якого обвинувачують у катуванні

“Він бив електрошокером в область статевих органів двох місцевих жителів, вимагаючи зізнатися в крадіжці п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Другий поліцейський поки проходить у справі як свідок”, — сказано у повідомленні.

За словами потерпілого Романа Чіквіладзе, 10 серпня його 82-річний батько звинуватив його і його зведеного брата Валіко Байгулова в крадіжці п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Брати спробували виправдатися і повідомили, що у батька гроші не брали. Тоді батько подзвонив в поліцію. Поліцейський приїхав через п’ятнадцять хвилин, приблизно о 22 годині, і запропонував Роману проїхати разом з ним. Роман погодився, і співробітник поліції відвіз його до Черноотрожської сільради.

“Поліцейський задавав мені питання з приводу того, чи брав я гроші. Я йому казав, що грошей не брав. Потім він зателефонував своєму колезі і дав мені з ним поговорити. Той теж запитав, чи брав я гроші, я відповів, що ні. Тоді він сказав, що зараз приїде з Саракташ і розбереться”, — каже потерпілий.

Чіквіладзе згадує, що другий поліцейський приїхав до сільради близько опівночі. З собою він привіз ремінь і електрошокер.

“Цей співробітник поліції запитав, хто брав гроші. Я відповів, що не знаю, що я їх не брав. Він сказав: „Ну, раз не хочеш по-хорошому, буде по-поганому. Будемо катувати!“. Я злякався, сказав: „Може, не треба?“, А він відповів: „Як без цього?“ І повів мене до актової зали сільради”, — продовжує Роман.

Тортури Чіквіладзе в своїх поясненнях описав так: “Коли я сів на стілець, поліцейський просунув ремінь під сидінням стільця і туго зафіксував їм мої ноги так, що бляшка перебувала у мене в області стегон. Співробітник поліції ще раз поставив питання: “Куди ти подів гроші?”.

“Я сказав, що грошей не брав. Тоді він завдав мені удару розрядом електрошокера в область паху, через що я випробував нестерпний біль”, — додає він.

За словами Романа, катування тривала близько півгодини: всього йому нанесли близько п’яти розрядів електрошокером.

Через якийсь час поліцейські привезли його брата Валіко. Як розповів Роман, його теж прив’язали до стільця і стали вимагати зізнатися в крадіжці грошей, застосовуючи електрошокер. Але Валіко теж відмовлявся обговорювати себе в скоєнні злочину.

Злякавшись подальшого тиску і відновлення тортур, Роман погодився взяти провину на себе і написати “явку з повинною”. Тільки після цього обох чоловіків відпустили додому.

Нагадаємо, У Черкаській області затримали підозрюваних у катуванні та вбивстві двох чоловіків на території колишнього військового полігону.