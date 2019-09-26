В России суд отказался арестовать полицейского, обвиняемого в пытках

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 37268 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 84742 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 128472 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 120102 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 68135 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74305 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187838 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150665 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158848 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138710 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
49%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 7620 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 3144 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 9754 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 7516 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 10866 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 128472 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 120102 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 91330 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 102903 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 132833 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10345 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12825 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15392 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18244 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20014 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В России суд отказался арестовать полицейского, обвиняемого в пытках

Киев • УНН

 • 8407 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Судья Саракташского районного суда Оренбургской области Ирина Тошерева отказала следователю в ходатайстве о заключении под стражу старшего участкового уполномоченного полиции Сергея Павлова, обвиняемого в истязании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОО “Комитет противодействия пыткам”.

В России суд отказался арестовать полицейского, обвиняемого в пытках

“Он бил электрошокером в область половых органов двух местных жителей, требуя признаться в краже пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Второй полицейский пока проходит по делу как свидетель”, — говорится в сообщении.

По словам пострадавшего Романа Чиквиладзе, 10 августа его 82-летний отец обвинил его и его сводного брата Валико Байгулова в краже пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Братья попытались оправдаться и сообщили, что у отца деньги не брали. Тогда отец позвонил в полицию. Полицейский приехал через пятнадцать минут, примерно в 22 часа, и предложил Роману проехать вместе с ним. Роман согласился, и сотрудник полиции отвез его в Черноотрожский сельсовет.

“Полицейский задавал мне вопросы по поводу того, брал ли я деньги. Я ему говорил, что денег не брал. Затем он позвонил своему коллеге и дал мне с ним поговорить. Тот тоже спросил, брал ли я деньги, я ответил, что нет. Тогда он сказал, что сейчас приедет из Саракташа и разберется”, — говорит пострадавший.

Чиквиладзе вспоминает, что второй полицейский приехал в сельсовет около полуночи. С собой он привез ремень и электрошокер.

“Этот сотрудник полиции спросил, кто брал деньги. Я ответил, что не знаю, что я их не брал. Он сказал: „Ну, раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Будем пытать!“. Я испугался, сказал: „Может, не надо?“, А он ответил: „Как без этого?“ И повел меня в актовый зал сельсовета”, — продолжает Роман.

Пытки Чиквиладзе в своих объяснениях описал так: “Когда я сел на стул, полицейский просунул ремень под сиденьем стула и туго зафиксировал им мои ноги так, что бляшка находилась у меня в области бедер. Сотрудник полиции еще раз задал вопрос: “Куда ты дел деньги?”.

“Я сказал, что денег не брал. Тогда он нанес мне удар разрядом электрошокера в область паха, из-за чего я испытал невыносимую боль”, — добавляет он.

По словам Романа, пытка продолжалась около получаса всего ему нанесли около пяти разрядов электрошокером.

Через некоторое время полицейские привезли его брата Валико. Как рассказал Роман, его тоже привязали к стулу и стали требовать признаться в краже денег, применяя электрошокер. Но Валико тоже отказывался обсуждать себя в совершении преступления.

Испугавшись дальнейшего давления и восстановления пыток, Роман согласился взять вину на себя и написать “явку с повинной”. Только после этого обоих мужчин отпустили домой.

Напомним, в Черкасской области задержали подозреваемых в пытках и убийстве двух мужчин на территории бывшего военного полигона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84