В России суд отказался арестовать полицейского, обвиняемого в пытках

“Он бил электрошокером в область половых органов двух местных жителей, требуя признаться в краже пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Второй полицейский пока проходит по делу как свидетель”, — говорится в сообщении.

По словам пострадавшего Романа Чиквиладзе, 10 августа его 82-летний отец обвинил его и его сводного брата Валико Байгулова в краже пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Братья попытались оправдаться и сообщили, что у отца деньги не брали. Тогда отец позвонил в полицию. Полицейский приехал через пятнадцать минут, примерно в 22 часа, и предложил Роману проехать вместе с ним. Роман согласился, и сотрудник полиции отвез его в Черноотрожский сельсовет.

“Полицейский задавал мне вопросы по поводу того, брал ли я деньги. Я ему говорил, что денег не брал. Затем он позвонил своему коллеге и дал мне с ним поговорить. Тот тоже спросил, брал ли я деньги, я ответил, что нет. Тогда он сказал, что сейчас приедет из Саракташа и разберется”, — говорит пострадавший.

Чиквиладзе вспоминает, что второй полицейский приехал в сельсовет около полуночи. С собой он привез ремень и электрошокер.

“Этот сотрудник полиции спросил, кто брал деньги. Я ответил, что не знаю, что я их не брал. Он сказал: „Ну, раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Будем пытать!“. Я испугался, сказал: „Может, не надо?“, А он ответил: „Как без этого?“ И повел меня в актовый зал сельсовета”, — продолжает Роман.

Пытки Чиквиладзе в своих объяснениях описал так: “Когда я сел на стул, полицейский просунул ремень под сиденьем стула и туго зафиксировал им мои ноги так, что бляшка находилась у меня в области бедер. Сотрудник полиции еще раз задал вопрос: “Куда ты дел деньги?”.

“Я сказал, что денег не брал. Тогда он нанес мне удар разрядом электрошокера в область паха, из-за чего я испытал невыносимую боль”, — добавляет он.

По словам Романа, пытка продолжалась около получаса всего ему нанесли около пяти разрядов электрошокером.

Через некоторое время полицейские привезли его брата Валико. Как рассказал Роман, его тоже привязали к стулу и стали требовать признаться в краже денег, применяя электрошокер. Но Валико тоже отказывался обсуждать себя в совершении преступления.

Испугавшись дальнейшего давления и восстановления пыток, Роман согласился взять вину на себя и написать “явку с повинной”. Только после этого обоих мужчин отпустили домой.

Напомним, в Черкасской области задержали подозреваемых в пытках и убийстве двух мужчин на территории бывшего военного полигона.