В Росії розбився легкомоторний літак, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Хакасії (Російська Федерація) розбився легкомоторний літак, в результаті чого загинули двоє осіб. Про це повідомило видання "Эхо Москвы", передає УНН.
"Літак впав в притоку річки Абакан недалеко від села Кайбала, в районі дачного селища. Сталося це близько першої години дня. На борту перебували двоє людей - пілот і пасажир, вони загинули, особистості жертв катастрофи наразі встановлюють. Постраждалих і руйнувань на землі немає. Належало повітряне судно місцевому аероклубу, його носова частина повністю зруйнована", - йдеться в повідомлені.
За даним фактом Слідчий комітет МВС РФ порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту.
На місці події працює група СК, яка займається розслідуванням причин падіння легкомоторного літака, МВС по Алтайському району, пожежники і співробітники МНС. Слідчі оглядають район падіння літака і опитують очевидців.
Як повідомляв УНН, навчально-бойовий літак Як-130 з двома льотчиками на борту зазнав аварії в Воронезькій області РФ. Екіпаж катапультувався і вийшов на зв'язок, на землі руйнувань немає.