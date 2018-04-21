В России разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

"Самолет упал в приток реки Абакан недалеко от села Кайбала, в районе дачного поселка. Произошло это около часа дня. На борту находились два человека - пилот и пассажир, они погибли, личности жертв катастрофы пока устанавливаются. Пострадавших и разрушений на земле нет. Принадлежало воздушное судно местному аэроклубу, его носовая часть полностью разрушена", - говорится в сообщении.

По данному факту Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На месте происшествия работает группа СК, которая занимается расследованием причин падения легкомоторного самолета, МВД по Алтайскому району, пожарные и сотрудники МЧС. Следователи осматривают район падения самолета и опрашивают очевидцев.

Как сообщал УНН, учебно-боевой самолет Як-130 с двумя летчиками на борту потерпел крушение в Воронежской области РФ. Экипаж катапультировался и вышел на связь, на земле разрушений нет.