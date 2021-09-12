В Росії при падінні пасажирського літака загинуло 4 особи

Деталі

Жорстка посадка сталась за 4 кілометри від села Казачинське (приблизно за 500 кілометрів від Іркутська). За попередніми даними, на борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу.

Серед можливих причин надзвичайної ситуації розглядаються помилка екіпажу при спробі сісти в тумані, а також відмова двигуна. Зазначається, що літак був випущений у 2014 році.