В Росії при падінні пасажирського літака загинуло 4 особи

Нагадаємо
Наприкінці серпня у Пермському краї (Росія) розбився військовий літак Су-24, на борту якого перебувало два льотчика.
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Росії щонайменше чотири людини загинуло після жорсткої посадки літака L-410, який виконував місцевий пасажирський рейс в Іркутській області у Сибіру, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство “ТАРС”.
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Жорстка посадка сталась за 4 кілометри від села Казачинське (приблизно за 500 кілометрів від Іркутська). За попередніми даними, на борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу.
Серед можливих причин надзвичайної ситуації розглядаються помилка екіпажу при спробі сісти в тумані, а також відмова двигуна. Зазначається, що літак був випущений у 2014 році.
Нагадаємо
Наприкінці серпня у Пермському краї (Росія) розбився військовий літак Су-24, на борту якого перебувало два льотчика.