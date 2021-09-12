В России при падении пассажирского самолета погибли 4 человека

Напомним
В конце августа в Пермском крае (Россия) разбился военный самолет Су-24, на борту которого находились два летчика.
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В России по меньшей мере четыре человека погибли после жесткой посадки самолета L-410, который выполнял местный пассажирский рейс в Иркутской области в Сибири, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство "ТАСС".
Детали
Жесткая посадка произошла в 4 километрах от села Казачинское (примерно в 500 километрах от Иркутска). По предварительным данным, на борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа.
Среди возможных причин чрезвычайной ситуации рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя. Отмечается, что самолет был выпущен в 2014 году.
Напомним
В конце августа в Пермском крае (Россия) разбился военный самолет Су-24, на борту которого находились два летчика.