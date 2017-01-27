В Росії представили новітній винищував МіГ-35

Як повідомляється, багатоцільовий винищувач покоління 4 ++ МіГ-35 є подальшим розвитком бойових літаків МіГ-29К/КУБ і МіГ-29М/М2. Він оснащений найсучаснішим озброєнням і здатний супроводжувати від 10 до 30 цілей. Винищувач спроектований спеціально для ведення бойових дій в умовах конфліктів підвищеної інтенсивності. Високі показники літака досягнуті завдяки використанню унікального комплексу бортової оборони, новітньої радіолокаційної станції, а також зниженою в рази радіолокаційної помітності винищувача.

Також повідомляється, що оразу по завершенні льотних випробувань почнеться освоєння лазерної зброї МіГ-35.

Як повідомляв УНН, в РФ заявили про створення нової гіперзвукової зброї.