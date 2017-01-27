В России представили новейший истребитель МиГ-35
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В России, на территории производственного комплекса самолетостроительной корпорации "МиГ" в Луховицах состоялась презентация нового истребителя МиГ-35, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, многоцелевой истребитель поколения 4 ++ МиГ-35 является дальнейшим развитием боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он оснащен самым современным вооружением и способен сопровождать от 10 до 30 целей. Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности. Высокие показатели самолета достигнуты благодаря использованию уникального комплекса бортовой обороны, новейшей радиолокационной станции, а также пониженной в разы радиолокационной заметности истребителя.
Также сообщается, что сразу по завершении летных испытаний начнется освоение лазерного оружия МиГ-35.
Как сообщал УНН, в РФ заявили о создании нового гиперзвукового оружия.