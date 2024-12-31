В росії заявляють про збиття БПЛА над Північною Осетією, а у владикавказі закрили аеропорт - росЗМІ

В небі над Північною Осетією було збито невідомий аеропорт, а у владикавказі закрили аеропорт для прийому та відправки літаків. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Як повідомляють росЗМІ, над полігоном Шалхі в Північній Осетії було збито безпілотник. З 4 ранку в регіонах Північнокавказького федерального округу оголошена безпілотна небезпека, а аеропорт "Владикавказ" закрили для прийому та відправки літаків.

Також внаслідок збиття БПЛА над полігоном загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо

Аеропорт у казані тимчасово припинив роботу через рішення відомства цивільної авіації.