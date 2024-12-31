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В россии заявляют о сбитии БПЛА над Северной Осетией, а во владикавказе закрыли аэропорт - росСМИ

В россии заявляют о сбитии БПЛА над Северной Осетией, а во владикавказе закрыли аэропорт - росСМИ

Киев  •  УНН

 • 15621 просмотра

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Над полигоном Шалхи в Северной Осетии сбит беспилотник, пострадавших нет. В регионе объявлена беспилотная опасность, аэропорт «Владикавказ» приостановил работу.

В небе над Северной Осетией был сбит неизвестный аэропорт, а во владикавказе закрыли аэропорт для приема и отправки самолетов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, над полигоном Шалхи в Северной Осетии был сбит беспилотник. С 4 утра в регионах Северокавказского федерального округа объявлена беспилотная опасность, а аэропорт "владикавказ" закрыли для приема и отправки самолетов.

Также в результате сбивания БПЛА над полигоном погибших и пострадавших нет.

Напомним

Аэропорт в казани временно прекратил работу из-за решения ведомства гражданской авиации.

Павел Башинский

Павел Башинский

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