В роботу деякого громадського транспорту у Києві внесено тимчасові зміни

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У ніч із 27 на 28 січня у роботу тролейбусів маршрутів №91Н, 30, 31, 37, 50, 50-К будуть внесені зміни. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

У ніч із 27 на 28 січня, з 00:30 до 05:30, у зв’язку з ремонтом тролейбусної контактної мережі на проспекті Володимира Маяковського до роботи тролейбусних маршрутів №№ 91Н, 30, 31, 37, 50, 50-К буде внесено тимчасові зміни, а саме, нічний тролейбусний маршрут № 91Н курсуватиме від зупинки “Залізничний вокзал “Центральний” — вул. Антоновича — б-р Дружби Народів — просп. Соборності — вул. Будівельників — просп. Визволителів — б-р Перова — Керченська площа — просп. Ватутіна, в зворотному напрямку — далі за діючою трасою.

Виїзд перших і заїзд останніх машин, маршрут яких проходить через проспект Маяковського, також буде скориговано. Зокрема, тролейбусні маршрути №30, 31, 37, 50, 50-К не курсуватимуть у період з 00:30 до 05:30.

 

 

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