В работу некоторого общественного транспорта в Киеве внесли временные изменения

В ночь с 27 на 28 января, с 00:30 до 5:30, в связи с ремонтом троллейбусной контактной сети на проспекте Владимира Маяковского в работу троллейбусных маршрутов №№ 91н, 30, 31, 37, 50, 50-К будет внесены временные изменения, а именно, ночной троллейбусный маршрут № 91н будет курсировать от остановки "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Антоновича - б-р Дружбы Народов - просп. Соборности - ул. Строителей - ул. Освободителей - б-р Перова - Керченская площадь - ул. Ватутина, в обратном направлении - дальше по действующей трассе.

Выезд первых и заезд последних машин, маршрут которых проходит через проспект Маяковского, также будет скорректирован. В частности, троллейбусные маршруты №30, 31, 37, 50, 50-К не будут ходить в период с 00:30 до 5:30.