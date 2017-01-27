В работу некоторого общественного транспорта в Киеве внесли временные изменения

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КИЕВ. 27 января. УНН. В ночь с 27 на 28 января в работу троллейбусов маршрутов №91н, 30, 31, 37, 50, 50-К будут внесены изменения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В ночь с 27 на 28 января, с 00:30 до 5:30, в связи с ремонтом троллейбусной контактной сети на проспекте Владимира Маяковского в работу троллейбусных маршрутов №№ 91н, 30, 31, 37, 50, 50-К будет внесены временные изменения, а именно, ночной троллейбусный маршрут № 91н будет курсировать от остановки "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Антоновича - б-р Дружбы Народов - просп. Соборности - ул. Строителей - ул. Освободителей - б-р Перова - Керченская площадь - ул. Ватутина, в обратном направлении - дальше по действующей трассе.

Выезд первых и заезд последних машин, маршрут которых проходит через проспект Маяковского, также будет скорректирован. В частности, троллейбусные маршруты №30, 31, 37, 50, 50-К не будут ходить в период с 00:30 до 5:30.

 

 

Украинские Национальные Новости

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