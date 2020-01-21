В роботі Twitter стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Збої в роботі соціальної мережі Twitter спостерігаються в низці країн по всьому світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.
Найчастіше з неполадками, які фіксуються приблизно з 1:14 за київським часом, стикаються користувачі в США, Великій Британії, Франції, Нідерландах, Японії, Мексиці, Бразилії і ПАР. В Україні повідомляють про проблеми тільки в Києві.
За даними Downdetector, велика частина користувачів має проблеми з додатком для пристроїв під управлінням Android (74%). Ще 18% скаржаться на роботу сайту. Близько 7% користувачів повідомляють про збої в роботі додатка для пристроїв від Apple.
Нагадаємо, в роботі платіжної системи Visa стався збій.