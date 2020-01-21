В работе Twitter произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
Чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 01:14 по киевскому времени, сталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Японии, Мексике, Бразилии и ЮАР. В Украине сообщают о проблемах только в Киеве.
По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с приложением для устройств под управлением Android (74%). Еще 18% жалуются на работу сайта. Около 7% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств от Apple.
Напомним, в работе платежной системы Visa произошел сбой.