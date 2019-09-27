В роботі Twitter стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Збій в роботі сервісу мікроблогів Twitter спостерігається в ніч на суботу в ряді країн по всьому світу. Це випливає з даних сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, передає УНН.
Найчастіше з неполадками стикаються користувачі в США, Японії і Великої Британії. Велика кількість скарг надходить, зокрема, з Нью-Йорка, де в даний час проходить 74-й сесія Генасамблеї ООН. Згідно з даними сервісу, в Україні більше всього від збоїв постраждали Київ, Одеса та Луганськ.
За даними сервісу, велика частина користувачів не можуть зайти на сайт соцмережі (53%). 24% відчувають проблеми з додатком для iPhone або iPad, ще 22% повідомляє про збої в роботі додатка для Android.
Нагадаємо, Донецький ФК “Олімпік” був підписаний у своєму Twitter на профілі “Новоросія” та “ДНР”.