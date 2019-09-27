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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В работе Twitter произошел сбой

Киев • УНН

 • 9889 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ночь на субботу в ряде стран по всему миру. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.

В работе Twitter произошел сбой

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в США, Японии и Великобритании. Большое количество жалоб поступает, в частности, Нью-Йорк, где в настоящее время проходит 74-й сессия Генассамблеи ООН. Согласно данным сервиса, в Украине больше всего от сбоев пострадали Киев, Одесса и Луганск.

По данным сервиса, большая часть пользователей не могут зайти на сайт соцсети (53%). 24% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, еще 22% сообщает о сбоях в работе приложения для Android.

Напомним, Донецкий ФК “Олимпик” был подписан в своем Twitter на профиле “Новороссия” и “ДНР”.

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