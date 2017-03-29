В РНБО сподіваються, що президент незабаром підпише концепцію реформування СБУ

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко висловив сподівання на якнайшвидше підписання президентом концепції реформування Служби безпеки України. Про це він заявив під час VII Міжнародної конференції “Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформ”, передає кореспондент УНН.

“Зараз, за величезної допомоги і серйозної співпраці з консультативною місією ЄС, офісом НАТО і нашими американськими союзниками, підготовлено проект закону "Про національну безпеку", який має стати підвалиною для подальшого реформування. Цей закон зараз нарешті опрацьовано і... передано до адміністрації президента, де він проходить остаточну підготовку. Я дуже сподіваюся, що, як заявив президент, найближчим часом буде підписано концепцію реформування Служби безпеки України”, — повідомив О.Литвиненко.

Нагадаємо, 24 березня під час заходів з нагоди 25-річчя Служби безпеки України президент Петро Порошенко заявив, що СБУ залишиться основним контррозвідувальним органом держави, і ця складова її діяльності “має бути піднята на порядки вище, як того вимагають реальні зовнішні загрози”.

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