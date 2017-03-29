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В СНБО надеются, что президент вскоре подпишет концепцию реформирования СБУ

В СНБО надеются, что президент вскоре подпишет концепцию реформирования СБУ

Киев • УНН

 • 10888 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко выразил надежду на скорейшее подписание президентом концепции реформирования Службы безопасности Украины. Об этом он заявил во время VII Международной конференции “Сектор гражданской безопасности: ход и вызовы реформ”, передает корреспондент УНН.

“Сейчас, при огромной помощи и серьезном сотрудничестве с консультативной миссией ЕС, офисом НАТО и нашими американскими союзниками, подготовлен проект закона "О национальной безопасности", который должен стать основой для дальнейшего реформирования. Этот закон сейчас наконец обработан и... передан в администрацию президента, где он проходит окончательную подготовку. Я очень надеюсь, что, как заявил президент, в ближайшее время будет подписана концепция реформирования Службы безопасности Украины”, – сообщил А.Литвиненко.

Напомним, 24 марта во время мероприятий по случаю 25-летия Службы безопасности Украины президент Петр Порошенко заявил, что СБУ останется основным контрразведывательным органом государства, и эта составляющая ее деятельности “должна быть поднята на порядки выше, как того требуют реальные внешние угрозы”.

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