В СНБО надеются, что президент вскоре подпишет концепцию реформирования СБУ

“Сейчас, при огромной помощи и серьезном сотрудничестве с консультативной миссией ЕС, офисом НАТО и нашими американскими союзниками, подготовлен проект закона "О национальной безопасности", который должен стать основой для дальнейшего реформирования. Этот закон сейчас наконец обработан и... передан в администрацию президента, где он проходит окончательную подготовку. Я очень надеюсь, что, как заявил президент, в ближайшее время будет подписана концепция реформирования Службы безопасности Украины”, – сообщил А.Литвиненко.

Напомним, 24 марта во время мероприятий по случаю 25-летия Службы безопасности Украины президент Петр Порошенко заявил, что СБУ останется основным контрразведывательным органом государства, и эта составляющая ее деятельности “должна быть поднята на порядки выше, как того требуют реальные внешние угрозы”.