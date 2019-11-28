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В РНБО назвали ключові питання "нормандської зустрічі"

В РНБО назвали ключові питання "нормандської зустрічі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством стануть ключовими темами переговорів лідерів у "нормандському форматі" 9 грудня. Про це у середу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РНБО у Twitter.

"Ключові питання "Нормандської зустрічі": повернення наших полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством", - сказав Данілов у четвер у Києві під час дискусії "Припинення вогню та розведення військ на Донбасі".

Він додав, що під час зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня "Президент України не зробить жодних кроків, які б зашкодили національним інтересам і могли б бути розцінені як капітуляція".

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у “Нормандському форматі” відбувся, та очікує на зустрічні кроки Росії під час переговорів.

О. Данілов під час дискусії «Припинення вогню та розведення військ на Донбасі»:

Ключові питання Нормандської зустрічі: повернення наших полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону та виборів за українським законодавством.

— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) November 28, 2019

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