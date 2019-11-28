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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42468 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108627 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100540 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107843 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118484 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147717 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148259 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В СНБО назвали ключевые вопросы "нормандской встречи"

В СНБО назвали ключевые вопросы "нормандской встречи"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству станут ключевыми темами переговоров лидеров в "нормандском формате" 9 декабря. Об этом в среду заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО в Twitter.

"Ключевые вопросы" Нормандской встречи": возвращение наших пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству", - сказал Данилов в четверг в Киеве во время дискуссии "Прекращение огня и разведение войск на Донбассе".

Он добавил, что во время встречи в "нормандском формате" в Париже 9 декабря "Президент Украины не сделает никаких шагов, которые бы помешали национальным интересам и могли бы быть расценены как капитуляция".

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандском формате" состоялся, и ожидает встречные шаги России во время переговоров.

А. Данилов во время дискуссии "Прекращение огня и разведения войск на Донбассе":

Ключевые вопросы Нормандской встречи: возвращение наших пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

- Пресс-служба СНБОУ (@rnbo_gov_ua) November 28, 2019

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