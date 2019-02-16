В ризькій квартирі зареєстровано відразу 528 фірм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Тихий центр, дворянські гнізда, посольський район. Так називають кілька кварталів в Ризі, де можна зустріти одні з кращих архітектурних зразків югендстиля. Тут, а саме в одній з квартир в будинку на вул. Віландес, 12 зареєстровано відразу 528 комерційних структур, що є абсолютним рекордом, повідомляє з посиланням на свій каталог фірма Lursoft, передає УНН.
Більшість підприємств, які прописані за цією адресою, займаються наданням послуг, найпопулярніший вид діяльності - дослідження ринку і громадської думки. Причому, як зазначає Lursoft, особливо цю квартиру в будинку ризького югендстилю "полюбили" італійські бізнесмени, які там же і проживають.
На другому місці в цьому рейтингу Lursoft, не менше дивовижна квартира на вул. Леона Паегле, 19а, в Цесисе. Судячи за даними Google Maps, мова йде про типовий будинок - малосімейку. В одній з квартир числиться відразу 106 підприємств, всы надають послуги з перевезення пасажирів. B назві багатьох зареєстрованих за цією адресою в Цесисе підприємств було або до сих пір присутній слово "Borts", але частина підприємств вже знаходиться в стадії ліквідації, зазначає Lursoft.
Нагадаємо, в Румунії 15 тис. молдаван прописані за трьома адресами.