В рижской квартире зарегистрировано сразу 528 фирм

Большинство предприятий, которые прописаны по этому адресу, занимаются оказанием услуг, самый популярный вид деятельности — исследование рынка и общественного мнения. Причем, как отмечает Lursoft, особо эту квартиру в доме рижского югендстиля "полюбили" итальянские бизнесмены, которые там же и проживают.



На втором месте в этом рейтинге Lursoft, не менее удивительная квартира на ул. Леона Паэгле, 19а, в Цесисе. Судя по данным Google Maps, речь идет о типовом доме - малосемейке. В одной из квартир числится сразу 106 предприятий, все оказывают услуги по перевозке пассажиров. B названии многих зарегистрированных по этому адресу в Цесисе предприятий было или до сих пор присутствует слово "Borts", но часть предприятий уже находится в стадии ликвидации, отмечает Lursoft.



Напомним, в Румынии 15 тыс. молдаван прописаны по трем адресам.