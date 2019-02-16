В рижской квартире зарегистрировано сразу 528 фирм
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Тихий центр, дворянские гнезда, посольский район. Так называют несколько кварталов в Риге, где можно встретить одни из лучших архитектурных образцов югендстиля. Здесь, а именно в одной из квартир в доме на ул. Виландес, 12 зарегистрировано сразу 528 коммерческих структур, что является абсолютным рекордом, сообщает со ссылкой на свой каталог фирма Lursoft, передает УНН.
Большинство предприятий, которые прописаны по этому адресу, занимаются оказанием услуг, самый популярный вид деятельности — исследование рынка и общественного мнения. Причем, как отмечает Lursoft, особо эту квартиру в доме рижского югендстиля "полюбили" итальянские бизнесмены, которые там же и проживают.
На втором месте в этом рейтинге Lursoft, не менее удивительная квартира на ул. Леона Паэгле, 19а, в Цесисе. Судя по данным Google Maps, речь идет о типовом доме - малосемейке. В одной из квартир числится сразу 106 предприятий, все оказывают услуги по перевозке пассажиров. B названии многих зарегистрированных по этому адресу в Цесисе предприятий было или до сих пор присутствует слово "Borts", но часть предприятий уже находится в стадии ликвидации, отмечает Lursoft.
Напомним, в Румынии 15 тыс. молдаван прописаны по трем адресам.