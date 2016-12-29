В річці у Запоріжжі потонула жінка
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вчора, 28 грудня, приблизно о 16:00 у річці Суха Московка у Запоріжжі потонула жінка. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Тіло жінки було знайдено поблизу мосту на Набережній через, так звану "червону річку".
Прибувши на місце події, лікарі швидкої констатували смерть жінки. На вигляд їй було приблизно 50 років. Особу потонувшої не встановлено.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ставку на Житомирщині потонув 8-річний хлопчик.