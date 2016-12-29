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В реке в Запорожье утонула женщина

В реке в Запорожье утонула женщина

Киев • УНН

 • 9147 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вчера, 28 декабря, примерно в 16:00 в реке Сухая Московка в Запорожье утонула женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

Тело женщины было найдено вблизи моста на Набережной через, так называемую "красную реку".

Прибыв на место происшествия, врачи скорой констатировали смерть женщины. На вид ей было около 50 лет. Личность утонувшей не установлено.

Напомним, как сообщал УНН, в пруду в Житомирской области утонул 8-летний мальчик .

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