В рф та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В рф та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні Генштабу.
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