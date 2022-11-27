В рф та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення мобілізації

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"За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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