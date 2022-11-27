В рф и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению мобилизации

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"По имеющейся информации, в российской федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении Генштаба.

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