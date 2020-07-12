В РФ через розгерметизацію трубопроводу в ґрунт вилилось майже 45 тонн палива
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У російському Красноярському краї внаслідок розгерметизації трубопроводу в ґрунт потрапило майже 45 тонн палива. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію підприємства “Норнікель”.
Так, відомо, що інцидент трапився біля селища Тухард. Напередодні співробітниками компанії “Норильськтрансгаз”, якій належить трубопровід, повідомлялось про розлив 20 тонн керосину. Компанія зазначила, що загрози здоров’ю людей немає і що вживаються всі необхідні заходи для збору палива.
Наприкінці травня в результаті аварії на ТЕЦ-3 в Норильську, яка також належить “Норнікелю”, розлилася 21 тисяча тонн нафтопродуктів. Вони потрапили в ріки Далдикан та Амбарна, а звідти — в озеро П’ясино. Екологи заявили про найбільшу в російській Арктиці екологічну катастрофу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Заполяр’ї Росії стався новий витік нафтопродуктів на родовищі